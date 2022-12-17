100 جهة حكومية تحتفي بإدراج «العربية» لغة رسمية بالأمم المتحدة

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أعلن نائب الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية، الدكتور إبراهيم أبانمي عن مجموعة من الفعاليات احتفاء بقرار الأمم المتحدة التاريخي قبل 50 عامًا بإدراج اللغة العربية لغة سادسة لديها.

وأضاف في مداخلة عبر الهاتف مع فضائية “الإخبارية”، أن هناك مؤتمرًا انتهت أعماله نظمته جامعة الملك عبدالعزيز، ووقف لغة القرآن الكريم عن اللغة العربية والقطاع غير الربحي (الهوية والتمكين والأثر)، بالشراكة مع مجمع الملكِ سلمانَ العالمي للغة العربية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

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تشجيع القطاع غير الربحي

واستهدف المؤتمر تشجيع القطاع غير الربحي، لتعزيز التنمية اللغوية والمحافظة على ترسيخ الهوية العربية للمجتمع، وإنشاء الكيانات المتخصصة في خدمة اللغة العربية وتحقيق الاستدامة المالية لها، ودراسة واقع اللغة العربية في القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى توجيه القطاع غير الربحي نحو الاستثمار الخيري في اللغة العربية، ودعم المبادرات والمشاريع التي تخدم لغة القرآن الكريم، وكذلك رصد واستشراف أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية في القطاع غير الربحي.

وتابع أبانمي “كذلك لدينا مجموعة كبيرة من الأعمال العلمية، التي نقيمها بالشراكة مع المؤسات العلمية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجموعة من الجامعات، ولدينا للجمهور للعام فعالية في الحي الدبلوماسي، ندعو الجميع لحضورها والاستمتاع بها”.

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قعالية كبرى مع الأمم المتحدة

وأشار إلى أن هناك فعالية كبرى سيتم تنظيمها مع الأمم المتحدة، بحضور رفيع المستوى، احتفاءً بالقرار التاريخي للمنظمة الدولية بإدراج اللغة العربية لغة سادسة والذي مر عليه خمسون عامًا، إلى جانب الفعاليات المشتركة مع منظمة “اليونسكو”.

واستدرك نائب الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية: “كذلك لدينا مشاركة مع مجموعة من السفارات السعودية في إطار فعاليات حملة “نفخر بها”، وأيضًا لدينا معنا مائة جهة حكومية نعمل معهم للاحتفاء باليوم العالمي للغة عبر مجموعة من الأنشطة”.