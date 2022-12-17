«تفحيط جنوني».. الإطاحة بفتاة كويتية «متهورة» على الطريق (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو صادم لفتاة تمارس التفحيط بشكل جنوني بمركبتها في أحد الطرقات العامة.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تفحط بطريقة تعرضها وتعرض حياة الآخرين للخطر، مطالبين بضرورة القبض عليها ومعاقبتها.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا أكدت فيه القبض على الفتاة المتهورة، مشيرة إلى أن قطاع الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن محافظة الأحمدي تمكن من ضبط سيارة ظهرت بمقطع فيديو متداول، إذ يقوم سائقها بأعمال الاستهتار والرعونة معرضا حياة الآخرين للخطر.

وتابعت: تم تحرير عدة مخالفات (استهتار ورعونة – عدم وضع لوحات مركبة – وضع ملصقات – تلف صبغ المركبة اثر استهتار).