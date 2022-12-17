السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فوائد مذهلة.. ما الذي يفعله العسل في الجسم عند تناوله على الريق؟
دعوات الإضراب تتجدد في إيران.. والأمن يواجه بقوة
رقم قياسي في عدد المرضى بألمانيا.. جميع أسرّة العناية المركزة مشغولة بالكامل
متحدث الأرصاد يتوقع: درجات الحرارة ستصل الصفر بالمناطق الشمالية
القبض على مواطن أحرق مركبتين لخلاف مع مالكهما في الجوف
استشاري يكشف عن علامات ما قبل الجلطة القلبية

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري يكشف عن علامات ما قبل الجلطة القلبية

استشاري يكشف عن علامات ما قبل الجلطة القلبية

استشاري يكشف عن علامات ما قبل الجلطة القلبية
٠٣:٣٧:٣٨ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري طب الطوارئ، الدكتور طارق الثبيتي، إن هناك علامات للجلطة القلبية تحدث لدى غالبية الذين يتعرضون لها، مشيرًا إلى مجموعة الأعراض التي يجب الانتباه لها.

اقرأ أيضًا:

سبب غريب.. لهذا يصاب الرجال بالجلطات القلبية أكثر من النساء؟

مقدمات ما قبل الجلطة القلبية

وأضاف في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: “مقدمات ما قبل الجلطة القلبية، وهي الذبحة الصدرية، تكون عند انسداد شريان القلب، والانسداد في البدايات يكون على مراحل، وحتى يصل إلى الانسداد الكامل، هو ما يسمى بالذبحة الصدرية، والتي تكون غير مستقرة أو مستقرة، والمستقرة عندما تأتي بجهد وتستغرق خمسة دقائق، وغير المستقرة هي التي تحدث وقت الراحة وتستمر لفترة أطول”.

اقرأ أيضًا:

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة القلبية.. «الصحة تحذر»

أهم الأعراض

وأوضح أن هناك “علامات ألم في منتصف الصدر، ضغط شديد، ثقل على الصدر، مع انتقاله إلى الكتفين، مع الشعور بدوار أو دوخة، لافتًا إلى أن هذه الأعراض ومقدمات تحدث قبل الانسداد الكامل، أو ما يسمى بالجلطة القلبية.

وأشار استشاري طب الطوارئ إلى أن أغلب المرض من يتم إدخالهم إلى أقسام الطوارئ مروا بهذه التجارب قبل حدوث الانسداد الكامل للشرايين والجلطة القلبية.

وذكر أن هناك أسبابًا للجلطة، منها: الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، الكوليسترول، السمنة المفرطة، عوامل وراثية، التوتر، تعاطي المخدرات.

الكلمات الدلالية:
الذبحة الصدرية انسداد شريان القلب علامات للجلطة القلبية مقدمات ما قبل الجلطة القلبية

مواد ذات صلة

المزيد
«النمر» يكشف عن 3 فوائد مهمة لإنقاص الوزن

«النمر» يكشف عن 3 فوائد مهمة لإنقاص الوزن

٠٨:٤٨ ص، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠
هل يساعد «ملح الهيمالايا» على ضبط ضغط الدم؟

هل يساعد «ملح الهيمالايا» على ضبط ضغط الدم؟

٠٧:٥٤ ص، الأثنين، ٢٢ أبريل ٢٠١٩
متخصصون: «البهاق» مرض جلدي شائع ولا علاقة له بـ«السرطان»

متخصصون: «البهاق» مرض جلدي شائع ولا علاقة له بـ«السرطان»

٠٦:٠٧ م، السبت، ٢٢ يوليو ٢٠١٧
الصحة تكشف عدة نصائح للحفاظ على الرئة.. وأخطر عادة تدمرها

الصحة تكشف عدة نصائح للحفاظ على الرئة.. وأخطر عادة تدمرها

٠٣:٢٩ م، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *