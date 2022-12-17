استشاري يكشف عن علامات ما قبل الجلطة القلبية

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قال استشاري طب الطوارئ، الدكتور طارق الثبيتي، إن هناك علامات للجلطة القلبية تحدث لدى غالبية الذين يتعرضون لها، مشيرًا إلى مجموعة الأعراض التي يجب الانتباه لها.

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مقدمات ما قبل الجلطة القلبية

وأضاف في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: “مقدمات ما قبل الجلطة القلبية، وهي الذبحة الصدرية، تكون عند انسداد شريان القلب، والانسداد في البدايات يكون على مراحل، وحتى يصل إلى الانسداد الكامل، هو ما يسمى بالذبحة الصدرية، والتي تكون غير مستقرة أو مستقرة، والمستقرة عندما تأتي بجهد وتستغرق خمسة دقائق، وغير المستقرة هي التي تحدث وقت الراحة وتستمر لفترة أطول”.

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أهم الأعراض

وأوضح أن هناك “علامات ألم في منتصف الصدر، ضغط شديد، ثقل على الصدر، مع انتقاله إلى الكتفين، مع الشعور بدوار أو دوخة، لافتًا إلى أن هذه الأعراض ومقدمات تحدث قبل الانسداد الكامل، أو ما يسمى بالجلطة القلبية.

وأشار استشاري طب الطوارئ إلى أن أغلب المرض من يتم إدخالهم إلى أقسام الطوارئ مروا بهذه التجارب قبل حدوث الانسداد الكامل للشرايين والجلطة القلبية.

وذكر أن هناك أسبابًا للجلطة، منها: الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، الكوليسترول، السمنة المفرطة، عوامل وراثية، التوتر، تعاطي المخدرات.