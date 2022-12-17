السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ابتكار طلاء غير قابل للتآكل ويطيل عمر المواد حتى 50 عامًا
المجلس الصحي يكشف أسهل طريقة للسيطرة على مرض السكري
ماسك يقرر إعادة حسابات صحفيين مقيدة عبر تويتر
بعد ساعات.. بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط
بتعاون طبي مع المملكة.. الكويت: إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لكويتية
تنبيه الأرصاد.. أمطار على جازان حتى السادسة مساءً

الرئيسية

 /

تقنية

 /

ابتكار طلاء غير قابل للتآكل ويطيل عمر المواد حتى 50 عامًا

ابتكار طلاء غير قابل للتآكل ويطيل عمر المواد حتى 50 عامًا

ابتكار طلاء غير قابل للتآكل ويطيل عمر المواد حتى 50 عامًا
٠٢:٤٣:٠٢ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

ابتكر علماء جامعة تيومين الصناعية بروسيا، مادة نانوية مقاومة للبرد والتآكل وتطيل عمر المواد حتى 50 عامًا، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية.

اقرأ أيضًا:

يوفر 15% من استهلاك الطاقة.. ابتكار طلاء لتبريد المنازل

استخدام المادة المبتكرة في طلاء الأنابيب الرئيسية

وستستخدم المادة المبتكرة، في ظروف القطبين الشمالي والجنوبي لطلاء الأنابيب الرئيسية، وكذلك في هياكل المباني العالية والجسور والمنشآت تحت الأرضية والأنفاق، بحسب موقع «روسيا اليوم».

ووفقاً لمرحلة الاختبارات الأولى، حصل الباحثون على حديد له خصائص لاتوجد إلا في قطع النيازك الحديدية التي سقطت على الأرض. وكان علماء أجانب قد اقترحوا استخدام ضغوط ودرجات حرارة عالية للحصول على حديد بهذه الخصائص.

وتقول الدكتورة إيرينا جيخاريفا، رئيسة فريق البحث: “إذا كان الفِرّيت العادي عبارة عن مغناطيس طبيعي، فإن طور إبسيلون الخاص غير مغناطيسي تمامًا، ولكن له خصائص التوصيل الكهربائي، وصلابته تتجاوز تلك التي تم الحصول عليها سابقًا. ويمكن أن يستخدم مثل هذا الطلاء على خطوط الأنابيب الرئيسية، حيث يزيد من عمر خدمتها ويزيد من مقاومتها للتآكل في مياه البحر الباردة”.

الكلمات الدلالية:
روسيا طلاء غير قابل للتآكل علماء جامعة تيومين الصناعية مادة نانوية مقاومة للبرد والتآكل

مواد ذات صلة

المزيد
«جوجل»يوفر مصادر مجانية لتعلّم علوم الحاسب Computer Science

«جوجل»يوفر مصادر مجانية لتعلّم علوم الحاسب Computer Science

١١:١٢ م، الخميس، ٠٦ أغسطس ٢٠١٥
فيسبوك تطلق نسختها الخاصة بتطبيق «كلوب هاوس».. تعرّف على المزايا

فيسبوك تطلق نسختها الخاصة بتطبيق «كلوب هاوس».. تعرّف على المزايا

٠١:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢١
مؤشر الإعلام الرقمي:٧٠ % من مواد شبكات التواصل الاجتماعي تأتي من «الخليج»

مؤشر الإعلام الرقمي:٧٠ % من مواد شبكات التواصل الاجتماعي تأتي من «الخليج»

٠١:٥٢ م، السبت، ٠١ يوليو ٢٠١٧
“سناب شات” تؤكد تزايد أعداد الرسائل المزعجة في خدمتها

“سناب شات” تؤكد تزايد أعداد الرسائل المزعجة في خدمتها

١٠:٢٤ م، الأثنين، ١٣ يناير ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *