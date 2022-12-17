ابتكار طلاء غير قابل للتآكل ويطيل عمر المواد حتى 50 عامًا

تواصل – وكالات:

ابتكر علماء جامعة تيومين الصناعية بروسيا، مادة نانوية مقاومة للبرد والتآكل وتطيل عمر المواد حتى 50 عامًا، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية.

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استخدام المادة المبتكرة في طلاء الأنابيب الرئيسية

وستستخدم المادة المبتكرة، في ظروف القطبين الشمالي والجنوبي لطلاء الأنابيب الرئيسية، وكذلك في هياكل المباني العالية والجسور والمنشآت تحت الأرضية والأنفاق، بحسب موقع «روسيا اليوم».

ووفقاً لمرحلة الاختبارات الأولى، حصل الباحثون على حديد له خصائص لاتوجد إلا في قطع النيازك الحديدية التي سقطت على الأرض. وكان علماء أجانب قد اقترحوا استخدام ضغوط ودرجات حرارة عالية للحصول على حديد بهذه الخصائص.

وتقول الدكتورة إيرينا جيخاريفا، رئيسة فريق البحث: “إذا كان الفِرّيت العادي عبارة عن مغناطيس طبيعي، فإن طور إبسيلون الخاص غير مغناطيسي تمامًا، ولكن له خصائص التوصيل الكهربائي، وصلابته تتجاوز تلك التي تم الحصول عليها سابقًا. ويمكن أن يستخدم مثل هذا الطلاء على خطوط الأنابيب الرئيسية، حيث يزيد من عمر خدمتها ويزيد من مقاومتها للتآكل في مياه البحر الباردة”.