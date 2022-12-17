السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد ساعات.. بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط
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بعد ساعات.. بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط

بعد ساعات.. بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط

بعد ساعات.. بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط
٠٢:١٨:٤٧ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تستعد وزارة الحرس الوطني لفتح باب التقديم على  شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة غدًا الأحد، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط العامة:

1-  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون الخبرات -إن وجدت- تتوافق مع ما هو محدد بطبيعة عمل المهنة، وموضحاً بها بداية ونهاية الخدمة مصدقة من الجهة التي عمل بها وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تنويه:

يتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق 2022/12/18م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

تفاصيل الوظائف ملف PDF – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحرس الوطني فرص عمل وظائف الحرس الوطني

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