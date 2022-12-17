بتعاون طبي مع المملكة.. الكويت: إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لكويتية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لمواطنة كويتية في العقد السادس من العمر، كانت تعاني من فشل متقدم في القلب، وغير مستجيبة للعلاج.

اقرأ أيضًا:

خبيرة تغذية: تناول هذا النوع من الفاكهة يوميًا يقي من أمراض القلب

العملية الأولى من نوعها لمواطنة كويتية

وأجرى العملية، والتي تعد زراعة القلب الثانية في البلاد – والأولى لمواطنة كويتية – فريق طبي «كويتي – سعودي» البروفيسور رياض الطرزي، بالتعاون مع استشاري جراحة القلب وزراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة الدكتور فراس خليل، وبعمل مشترك مع فريق العمل ببرنامج فشل القلب المتقدم وزراعة القلب في مركز سلمان الدبوس برئاسة الدكتور خلدون الحمود، وفريق التخدير، وطاقم التمريض، والصيدلة الإكلينيكية، وقسم المناعة، وقسم التأهيل والعلاج الطبيعي.

اقرأ أيضًا:

«الخضيري» يحذر: المحليات الصناعية تضر القلب

برنامج زراعة الأعضاء في دولة الكويت

وثمنت الوزارة جهود سائر القائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الكويت.

من جانبه، قدم وزير الصحة، الدكتور أحمد العوضي، شكره وتقديره للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح على دعم المنظومة الصحية، وتسخير كل الإمكانيات للارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد، مثمنًا التعاون الطبي المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.