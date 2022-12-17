بعد تخفيف قيود كورونا.. تحذيرات من تسجيل أكثر من مليون حالة وفاة بالصين 

تواصل – وكالات:

بعد أن رفعت الصين القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19، حذر معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة، من الإجراء المفاجئ قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل.

ووفقًا للتوقعات، فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول إبريل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفًا.

وقال كريستوفر موراي مدير المعهد، إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت.

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لا وفيات رسمية بكوفيد-19 منذ رفع القيود

ولم تسجل لجنة الصحة الوطنية في الصين أية وفيات رسمية بكوفيد-19 منذ رفع القيود. وكان قد تم الإعلان عن آخر وفيات رسمية في 3 ديسمبر 2022. ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 5235.

ورفعت الصين بعضًا من أشد القيود التي فُرضت لمكافحة كوفيد-19 في العالم في ديسمبر، بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل. وباتت تشهد الآن ارتفاعًا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد في يناير المقبل.

وقال موراي الجمعة لدى نشر توقعات المعهد على الإنترنت “لم يعتقد أحد أنهم سيتمسكون بسياسة صفر كوفيد مثلما فعلوا”.

وأضاف، وفقُا لوكالة “فرانس برس”، أن سياسة صفر كوفيد ربما تكون فعالة في السيطرة على الفيروس لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة.

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إصابة نحو 60 %من سكان الصين بالفيروس

ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60 %من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، كما من المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم.

وأظهرت وثيقة نشرت الأربعاء على موقع ميدريكسيف الطبي، أن الخبراء في مجال الأمراض في جامعة هونج كونج يتوقعون أن يؤدي رفع القيود وإعادة فتح المقاطعات في وقت واحد في ديسمبر 2022 ويناير 2023، إلى حدوث 684 حالة وفاة من بين كل مليون شخص خلال ذلك الإطار الزمني.

وبناء على عدد سكان الصين البالغ 1.41 مليار نسمة وبدون اتخاذ تدابير مثل التطعيم الجماعي فإن العدد قد يصل إلى 964400 وفاة.