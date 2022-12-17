ماسك يقرر إعادة حسابات صحفيين مقيدة عبر تويتر

تواصل – فريق التحرير:

قرر إيلون ماسك، مالك تويتر، إعادة تشغيل حسابات عدد من الصحفيين الأمريكيين، جرى تعليقها سابقا، في قرار أثار غضب الكثيرين، وقال ماسك عبر “تويتر”: “الناس تكلّموا.. الحسابات التي علقت سابقا سيتم رفع تعليقها”.

10 صحفيين أمريكيين

وعلقت حسابات نحو عشرة صحفيين أمريكيين على تويتر، بينهم عاملون في وسائل إعلام، مثل الصحفي في “سي إن إن”، دوني أوسوليفان، وراين ماك، الذي يعمل لدى “نيويورك تايمز” ودرو هارويل من واشنطن بوست، وكذلك صحفيين مستقلين، من بينهم الصحفي الليبرالي البارز، إيرون روبر، حسب “الحرة”.

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الاتحاد الأوروبي ينذر ماسك

وهدد الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات “سابقة خطيرة”، حسب “الاقتصادية”.

وكان ماسك أطلق استطلاعاً على “تويتر” ليسأل عمّا إذا كان يجب عليه إعادة تشغيل الحسابات المعلّقة على الفور أو خلال أسبوع. وأجاب حوالى 59 في المائة من 3,69 ملايين مستخدم للإنترنت شاركوا في الاستطلاع بأنه يجب إعادة تشغيلها على الفور.