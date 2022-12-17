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«أنفلونزا الإبل» ينتشر بين منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم

«أنفلونزا الإبل» ينتشر بين منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم

«أنفلونزا الإبل» ينتشر بين منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم
٠١:٤٩:٢٦ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب 3 لاعبين ضمن متخب فرنسا المشارك في نهائيات كأس العالم “مونديال قطر 2023″، بما يعرف باسم “أنفلونزا الإبل” أو متلازمة الشرق الأوسط النفسية، التي تتواجد في عدة دول عربية.

ما هو “أنفلونزا الإبل” وأبرز أعراضه

وسمي “أنفلونزا الإبل” بهذا الاسم لأن الإبل تعتبر المضيف لهذا الفيروس الذي ينتقل إلى البشر، وهو التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي الناتج عن فيروس كورونا، وتتراوح أعراضه بين معتدلة إلى حادة، ومنها الحمى والسعال والإسهال وضيق النفس،

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عزل المصابين لتجنب انتشار العدوى

وذكرت مصادر أن إدارة منتخب فرنسا، المتواجد في قطر، قررت عزل الثلاثي المصاب، الذين عانوا من نفس الأعراض ومن نزلات البرد، وحمى وانخفاض في درجات الحرارة، فيما تم عزلهم عن زملائهم بالمنتخب، لتفادي انتشار العدوى بين باقي طاقم المنتخب الفرنسي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من انتشار متلازمة الإبل المعروفة باسم “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” أو “فيروس كورونا ميرس”، ويصاب البشر بهذه العدوى بواسطة المخالطة المباشرة أو غير المباشرة للإبل.

الكلمات الدلالية:
أنفلونزا الإبل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية منتخب فرنسا مونديال قطر 2023

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