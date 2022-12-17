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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. اليورو يتراجع
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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. اليورو يتراجع

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. اليورو يتراجع

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال.. اليورو يتراجع
٠١:١٦:٠٥ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 17 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.99.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.58

فرنك سويسري 4.03

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