«الصحة»: وفاة حالتين وإصابة 28 آخرين بفيروس كورونا في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 41 حالة ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 826,478 حالة، من بينها 2992 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 40 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي حالات التعافي بلغت 813,992 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9494 حالة وفاة.