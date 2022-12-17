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«تشمل الرياض وتمتد لمكة» توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية

«تشمل الرياض وتمتد لمكة» توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية

«تشمل الرياض وتمتد لمكة» توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية
١٢:٤٩:٣٠ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أنه لا يستبعد ظهور العوالق الترابية ولأتربة المثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تنبيه على عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٧ مساءً.

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» ينبه: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً

الكلمات الدلالية:
الارصاد الرياض السعودية اليوم طقس اليوم عسير

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