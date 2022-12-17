اليوم.. خبير طقس يتوقع أجواءً معتدلة نهارًا وباردة ليلاً ويًحذر هؤلاء

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يكون طقس اليوم السبت أجواءً معتدلة نهارًا وباردة ليلاً مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تبدأ – بمشيئة الله – ليلة السبت وتستمر حتى ليلة الأحد ، محذرًا أهل البر بضرورة أخذ احتياطاتهم من الملابس.

برد شديد ليلة السبت بسبب تقدم كتلة بارة

وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد البرود ليلة السبت بسبب تقدم كتلة بارة على المناطق الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية، وذلك مع تساقط أمطار متوقعة على الصمان وشمال المنطقة الشرقية والمرتفعات.

أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبهًا من تساقط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة يصاحبها أجواء باردة

وأوضح أن الحالة المتوقعة يصاحبها أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة، وأنها تستمر-بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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