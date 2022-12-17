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منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» ينبه: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» ينبه: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» ينبه: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً
٠٣:٢١:٥٠ ص، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبهًا من تساقط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة يصاحبها أجواء باردة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة يصاحبها أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة، وأنها تكون -بمشيئة الله- على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل «الوجه وأملج وضباء».

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2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «العلا والعيص وخيبر والمهد وبدر ووادي الفرع  والرايس وينبع والحناكية».

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3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «العرضيات وأضم وبني يزيد وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية ورابغ».

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4 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وبني حسن».

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5 – منطقة عسير، وتشمل «أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وبيشة وتثليث وطريب».

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والسيول والأجواء الباردة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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