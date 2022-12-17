تنبيه من «الزكاة والضريبة» بشأن حالات إعفاء رسوم خدمات التعليم من القيمة المضافة

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين فقط.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها في «تويتر»، خلال ردها على استفسار لأحد المواطنين.

وأضافت الهيئة أن تحمل الدولة لتلك الضريبة يكون عن الخدمات المقدمة من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك للبرامج التي تعادل الشهادات التعليمية والتي لا تقل مدتها عن سنتين تدريبيتين ولا تزيد عن 3 سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة، لا يشمل الدورات والبرامج غير الإلزامية والتي لا يقابلها أي شهادة معتمدة لدى وزارة التعليم.

المركبات المستوردة

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبات المستوردة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، على سؤال مغرد استفسر بشأن كيفية احتساب مبلغ السيارة المستوردة من الجمارك.

الرسوم الجمركية على المركبات

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقولها «عزيزي العميل، تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية».

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