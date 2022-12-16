السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه من «الزكاة والضريبة» بشأن حالات إعفاء رسوم خدمات التعليم من القيمة المضافة
اليوم.. خبير طقس يتوقع أجواءً معتدلة نهارًا وباردة ليلاً ويًحذر هؤلاء
منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» ينبه: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 7 مساءً
لهذا السبب.. الذهب يرتفع عند التسوية ويتعرّض لخسائر أسبوعية
طريقة عجيبة.. شاهد كيف يحمي الخفاش نفسه من المطر (فيديو)
بشكل مفاجئ.. شاهد ماذا فعل «المرور» بالسيارات العابرة للسيول في جازان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشكل مفاجئ.. شاهد ماذا فعل «المرور» بالسيارات العابرة للسيول في جازان

بشكل مفاجئ.. شاهد ماذا فعل «المرور» بالسيارات العابرة للسيول في جازان

بشكل مفاجئ.. شاهد ماذا فعل «المرور» بالسيارات العابرة للسيول في جازان
٠٢:٥٨:١٧ ص، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

مع تعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

المرور يفاجئ للمرور قائدي المركبات في جازان

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية، كيف فاجأت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الذي جازفوا بعبور السيول التي تدفقت نتيجة الأمطار الغزيرة على جازان، وقامت بتصوير لوحات السيارات التي خالفت النظام.

«الدفاع المدني» يحذِّر من عبور السيول

في الوقت نفسه، حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.

الدفاع المدني يطالب بتوخي الحيطة والحذر

وأهابت المديرية العامة بتوخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، فقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، فعادة ما تكون حواف الطرق قابلة للانهيار، وكذلك إتباع مسارات الطرق الرئيسة المستخدمة قدر الإمكان.

على الجميع البعد مناطق تجمعات المياه

وأكدت المديرية أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه، لعدم إدراكهم خطورتها، مشددة على أهمية مراقبتهم؛ حفاظًا على سلامتهم.

10 آلاف ريال عقوبة عبور السيول

فيما أعلن الأمن العام، أنه يُحذر الجميع من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة، مؤكدًا في رسالة بعنوان “لا تجازف بحياتك”، أن عقوبة هذه المخالفات المرورية تصل إلى 10,000 ريال.

اقرأ أيضًا:

العقوبة 10 آلاف ريال.. “الأمن العام” يُحذر من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الطقس المرور جازان جريان السيول قائدي السيارات

مواد ذات صلة

المزيد
واشنطن تبحث التعاون عسكرياً مع أنقرة لإغلاق الحدود السورية

واشنطن تبحث التعاون عسكرياً مع أنقرة لإغلاق الحدود السورية

٠٧:٥٦ م، الأربعاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٥
المملكة والولايات المتحدة.. 623 مليار ريال حجم التبادل التجاري منذ 2017 (فيديو)

المملكة والولايات المتحدة.. 623 مليار ريال حجم التبادل التجاري منذ 2017 (فيديو)

٠٥:٠٥ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
قوات التحالف: استشهاد العقيد «السهيان» أثناء متابعة عمليات تحرير تعز

قوات التحالف: استشهاد العقيد «السهيان» أثناء متابعة عمليات تحرير تعز

١١:٢٢ ص، الأثنين، ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
شركات التأمين: تقييم الحوادث عن طريق الورش «عملية بدائية»

شركات التأمين: تقييم الحوادث عن طريق الورش «عملية بدائية»

٠٩:٥٩ ص، الأثنين، ٠٦ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *