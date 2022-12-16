بشكل مفاجئ.. شاهد ماذا فعل «المرور» بالسيارات العابرة للسيول في جازان

تواصل – فريق التحرير:

مع تعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

المرور يفاجئ للمرور قائدي المركبات في جازان

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية، كيف فاجأت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الذي جازفوا بعبور السيول التي تدفقت نتيجة الأمطار الغزيرة على جازان، وقامت بتصوير لوحات السيارات التي خالفت النظام.

«الدفاع المدني» يحذِّر من عبور السيول

في الوقت نفسه، حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.

الدفاع المدني يطالب بتوخي الحيطة والحذر

وأهابت المديرية العامة بتوخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، فقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، فعادة ما تكون حواف الطرق قابلة للانهيار، وكذلك إتباع مسارات الطرق الرئيسة المستخدمة قدر الإمكان.

على الجميع البعد مناطق تجمعات المياه

وأكدت المديرية أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه، لعدم إدراكهم خطورتها، مشددة على أهمية مراقبتهم؛ حفاظًا على سلامتهم.

10 آلاف ريال عقوبة عبور السيول

فيما أعلن الأمن العام، أنه يُحذر الجميع من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة، مؤكدًا في رسالة بعنوان “لا تجازف بحياتك”، أن عقوبة هذه المخالفات المرورية تصل إلى 10,000 ريال.

اقرأ أيضًا:

العقوبة 10 آلاف ريال.. “الأمن العام” يُحذر من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها