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لهذا السبب.. الذهب يرتفع عند التسوية ويتعرّض لخسائر أسبوعية

لهذا السبب.. الذهب يرتفع عند التسوية ويتعرّض لخسائر أسبوعية

لهذا السبب.. الذهب يرتفع عند التسوية ويتعرّض لخسائر أسبوعية
٠٣:٠٦:١٣ ص، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ومع استمرار تقييم قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

 وأظهرت بيانات “إس آند بي جلوبال” أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة تراجع إلى 44.6 نقطة في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، مقابل 46.4 نقطة في نوفمبر الماضي.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.7% أو ما يعادل 12.40 دولار لتصل إلى 1800.20 دولار للأوقية، في حين سجل العقد الأكثر نشاطاً هبوطاً في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 0.6%.

مؤشر الدولار

 واستقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 104.572 نقطة في الساعة 9:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفق موقع “أرقام”.

 ويستمر المستثمرون في تقييم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، مع زيادة توقعات البنك للفائدة بحلول نهاية العام المقبل إلى 5.1% مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%.

 وأعلنت بنوك المركزي الأوروبي والبريطاني والسويسري والدنماركي وغيرها رفع معدلات الفائدة في الأسبوع الجاري، مع استمرار محاولات السيطرة على التضخم المتسارع.

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