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طريقة عجيبة.. شاهد كيف يحمي الخفاش نفسه من المطر (فيديو)

طريقة عجيبة.. شاهد كيف يحمي الخفاش نفسه من المطر (فيديو)

طريقة عجيبة.. شاهد كيف يحمي الخفاش نفسه من المطر (فيديو)
٠٣:٠٣:٤٤ ص، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

في مشهد رائع وفريد من نوعه، تداول مغردون على مواقع التواصل مقطع فيديو لخفاش يستخدم جناحيه بطريقة مبدعة في حماية نفسه من المطر.

ويعلق الخفاش رجليه في غصن شجرة خلال تساقط الأمطار ليتمتع بنوم هانئ، حيث يعلقهما بطريقة تميزه عن غيره وملتحفًا جناحية الجلديين تحت المطر.

قدرات الخفافيش

ويمتلك الخفّاش القدرة على استخدام جناحيه الرقيقين في تغطية رأسه وبطنه من حرارة الطقس، حيث يقوم بلفّ جسده على شكل خيمة ويقوم بالاختباء أسفلها، وفي هذه الحالة فإنه يحاول عدم التعرّض لأشعة الشمس الحارقة أو للهواء الحار أو للبرد القارص والمطر الشديد.

والخفاش صانع الخيام من أنواع الخفافيش التي يمكن لها أن تصنع ما يُشبه الغطاء الذي تحمي فيه أجسادها.

واعتبر علماء سلوك الحيوان أن الخفّاش من الحيوانات الثدية التي لا يمكن لها احتمال الظروف المناخية القاسية، فهي عادةً ما تلجأ إلى الجحور والكهوف والأماكن التي توفّر لها المزيد من الحرارة للمحافظة على اعتدال حرارة أجسادها وخوفاً من الموت الحتمي وخاصة في فصل الشتاء.

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