الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لمواجهة الصين.. اليابان تتخلى عن إستراتيجيتها الدفاعية المعتمدة منذ 60 عامًا
تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول شروط نزول الدعم للمبتعث
«الأرصاد» يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
شاهد.. كوكب المريخ يظهر في سماء المملكة ويُرى بالعين المجردة
احذر.. فيتامين «د» يصيبك بالتسمم في هذه الحالة
والسبب صادم.. القبض على مواطن أحرق مركبتين في الجوف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لمواجهة الصين.. اليابان تتخلى عن إستراتيجيتها الدفاعية المعتمدة منذ 60 عامًا

لمواجهة الصين.. اليابان تتخلى عن إستراتيجيتها الدفاعية المعتمدة منذ 60 عامًا

لمواجهة الصين.. اليابان تتخلى عن إستراتيجيتها الدفاعية المعتمدة منذ 60 عامًا
٠٢:٢٤:٠٦ ص، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات اليابانية، أنها قررت إلغاء سياستها الأمنية لما بعد الحرب العالمية والتي تبنتها على مدار ستين عامًا.

أكبر ميزانيات الدفاع في العالم

وأوضحت أنها قررت تسليح نفسها عبر واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم لمواجهة ما وصفته بـ«التحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق الذي تمثله العدوانية العسكرية الصينية المتزايدة».

إستراتيجية جديدة للأمن القومي الياباني

وحسب صحيفة «فيننشال تايمز»، أنه في إستراتيجية جديدة للأمن القومي الياباني صدرت أمس، حددت فيها طوكيو، طموحاتها للعب دور أكثر نشاطًا في الأمن الإقليمي.

توازن جديد في العلاقات الدولية

وأكدت اليابان أنها ستحقق توازنًا جديدًا في العلاقات الدولية من خلال العمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها لتحقيق السلم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

الإستراتيجية سيبدأ تنفيذها العقد المقبل

ووفقًا لـ «سبوتنيك»، فقد ذكرت الإستراتيجية التي سيبدأ تنفيذها على مدى العقد المقبل، أن البيئة الأمنية في اليابان قاسية ومعقدة كما كانت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأنها ستعزز بشكل أساسي القدرات الدفاعية كضمان أخير للأمن القومي، ما يمثل خروج اليابان عن الموقف السلمي القائم على دستورها الذي ينبذ الحرب.

سفارة الصين في اليابان تحتج رسميًا

من ناحية أخرى، أكدت السفارة الصينية في اليابان أنها قدمت احتجاجًا دبلوماسيًا نددت فيه  بقرار طوكيو لإثارته التوتر والمواجهة في المنطقة، مضيفة أنه يثير شكوكًا بأن اليابان تنحرف عن مسار التنمية السلمية التي تنتهجها منذ عقود.

اقرأ أيضًا:

بقاذفات وصواريخ.. الصين تجري تدريبات جوية مع روسيا في المحيط الهادئ

الكلمات الدلالية:
الأمن القومي الياباني الإستراتيجية الدفاعية الصين المحيط الهادي اليابان طوكيو

مواد ذات صلة

المزيد
قصة طبيبة كوبية عرفت الإسلام الحق في المملكة فاعتنقته

قصة طبيبة كوبية عرفت الإسلام الحق في المملكة فاعتنقته

٠١:٤٨ ص، الخميس، ٠٣ أغسطس ٢٠١٧
فصل موظف تحرش بمتقدمة للعمل في مدينة الملك فهد الطبية

فصل موظف تحرش بمتقدمة للعمل في مدينة الملك فهد الطبية

٠٦:٥٣ م، السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠١٥
الرياض.. ضبط مواطن لسوء استخدامه برنامج «سناب شات»

الرياض.. ضبط مواطن لسوء استخدامه برنامج «سناب شات»

٠٩:٥١ م، السبت، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٦
«التجارة» تُغلق محطة تخلط الماء مع بنزين «91» بالرياض

«التجارة» تُغلق محطة تخلط الماء مع بنزين «91» بالرياض

٠٥:٣١ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *