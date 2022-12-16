لمواجهة الصين.. اليابان تتخلى عن إستراتيجيتها الدفاعية المعتمدة منذ 60 عامًا

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات اليابانية، أنها قررت إلغاء سياستها الأمنية لما بعد الحرب العالمية والتي تبنتها على مدار ستين عامًا.

أكبر ميزانيات الدفاع في العالم

وأوضحت أنها قررت تسليح نفسها عبر واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم لمواجهة ما وصفته بـ«التحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق الذي تمثله العدوانية العسكرية الصينية المتزايدة».

إستراتيجية جديدة للأمن القومي الياباني

وحسب صحيفة «فيننشال تايمز»، أنه في إستراتيجية جديدة للأمن القومي الياباني صدرت أمس، حددت فيها طوكيو، طموحاتها للعب دور أكثر نشاطًا في الأمن الإقليمي.

توازن جديد في العلاقات الدولية

وأكدت اليابان أنها ستحقق توازنًا جديدًا في العلاقات الدولية من خلال العمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها لتحقيق السلم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

الإستراتيجية سيبدأ تنفيذها العقد المقبل

ووفقًا لـ «سبوتنيك»، فقد ذكرت الإستراتيجية التي سيبدأ تنفيذها على مدى العقد المقبل، أن البيئة الأمنية في اليابان قاسية ومعقدة كما كانت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأنها ستعزز بشكل أساسي القدرات الدفاعية كضمان أخير للأمن القومي، ما يمثل خروج اليابان عن الموقف السلمي القائم على دستورها الذي ينبذ الحرب.

سفارة الصين في اليابان تحتج رسميًا

من ناحية أخرى، أكدت السفارة الصينية في اليابان أنها قدمت احتجاجًا دبلوماسيًا نددت فيه بقرار طوكيو لإثارته التوتر والمواجهة في المنطقة، مضيفة أنه يثير شكوكًا بأن اليابان تنحرف عن مسار التنمية السلمية التي تنتهجها منذ عقود.

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