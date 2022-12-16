كسرت قواعد عملها.. «آبل» تُعلن عن إضافة ميزة جديدة في هواتف آيفون

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في سابقة من نوعها، تنازلت شركة «آبل» عن قواعد عملها وقبلت رغبة الكثير من مستخدميها، فقامت بإجراء تحديث استثنائي لإصدار “iOS 16” بعد شكوى مستخدمي الآيفون من خاصية “العرض الدائم على الشاشة”.

فبعد إصدار تحديث «iOS 16″» في سبتمبر، أطلقت «آبل» الآن الإصدار 16.2، والذي لا يحتوي فقط على تحديثات الأمان وتغييرات بسيطة أخرى، ولكن أيضًا يضم مجموعة من الخصائص الجديدة تمامًا.

وذكر موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، أن التحديث الجديد سيطرح المزيد من الخيارات لخاصية العرض الدائم على الشاشة أو ما تسمى بـــ«Always-On-Display»، والتي تعرف اختصارا باسم «AOD».

والتحديثات الجديدة من المفترض أن تتضمن تطبيقا عبارة عن سبورة بيضاء رقمية: وعند فتحه، يظهر سطح أبيض يمكنك الرسم أو الكتابة أو إرفاق ملاحظات رقمية عليه، ويمكنك استخدامه كمساحة للعصف الذهني وطرح الأفكار أو تخطيط المشاريع أو جمع الأفكار.

تطبيقات «ويدجت» الجديدة

ومع نظام التشغيل «iOS 16» تم تقديم ما يسمى بـ «ويدجت شاشة القفل» للآيفون، ومع التحديث إلى الإصدار 16.2، تمت إضافة اثنين من الأدوات الجديدة.

وبحسب صحيفة «بيلد»، فإنه من الآن فصاعدًا، يمكنك باستخدام الـ«ويدجت» لتذكير نفسك بالأدوية التي من المقرر تناولها من خلال تطبيق صحة “« Health-App» وكذلك السماح بعرض بيانات النوم من الليلة السابقة.

وها هي آبل تتراجع مرة أخرى، ومن الآن فصاعدًا، يمكن للمستخدمين اختيار ما يجب أن تظهره الشاشة التي تعمل دائمًا (AOD) عند قفل جهاز الآيفون وبإمكانهم أيضا إلغاء تنشيط صورة الخلفية،بحسب «بيلد».

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