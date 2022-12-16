«الأرصاد» يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل «أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل».

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «العويقيلة وحزم الجلاميد ورفداء وطريف وعرعر».

3 – منطقة حائل، وتشمل «الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق».

4 – المنطقة الشرقية، وتشمل «الجبيل والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والبطحاء والخبر والدمام والشيبة والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص وراس تنورة وسلوى».

5 – منطقة الرياض، وتشمل «الأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما ومرات».

6 – منطقة القصيم، وتشمل «الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبارء ولارس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء، وضرية وعقلة والصقور وعنيزة وعيون الجوا».

الحالة تستمر حتى الساعة صباح اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار بدأت من الساعة الـ 12 من صباح اليوم وتستمر حتى الصباح، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالات أمطار شتوية تتزامن مع دخول مربعانية الشتاء على أجواء المملكة، لافتًا إلى أنه يتوقع خلال الـ15 يوم القادمة، هطول أمطار غزيرة تشمل – بإذن الله – المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل خلال الشتاء

كما توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال الشتاء.