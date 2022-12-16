تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول شروط نزول الدعم للمبتعث

تواصل- فريق التحرير

أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحا بخصوص قواعد صرف الدعم للمبتعث.

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: هل يحق للمبتعث دعم حساب المواطن؟

وقال حساب المواطن ردا على السائل: “في حال تجاوزت مدة الابتعاث أكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص للمبتعث من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

والأحد، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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