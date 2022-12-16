شاهد.. كوكب المريخ يظهر في سماء المملكة ويُرى بالعين المجردة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن اصطفاف نجم الدبران وكوكب المريخ ونجم العيوق على التوالي في سماء المملكة مساء أمس الجمعة.

وأضافت في حسابها على «تويتر»، أن تلك الظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وأرفقت الجمعية مع التغريدة صورة للظاهرة التي أعلنت عنها، ويظهر فيها المريخ والنجمان.

منصات هبوط على المريخ

ومؤخرا، حصلت شركة مقرها ولاية تكساس على عقد مدته خمس سنوات من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لبناء منصات هبوط وطرق ومأوى على القمر والمريخ.

وأعلنت شركة (ايكون)، المعروفة بمنازلها المطبوعة ثلاثية الأبعاد وثكناتها العسكرية، أنها فازت بعقد قيمته 57 مليون دولار من وكالة “ناسا” لبناء مشروع أوليمبوس، والذي سيشيد البنية التحتية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من المواد الموجودة على القمر والمريخ.

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

وتستخدم الشركة بالفعل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء مجتمع مخطط من 100 منزل شمال أوستن.

وقال الشريك المؤسس للشركة، والرئيس التنفيذي جيسون بالارد في بيان: “منذ تأسيس ايكون، كنا نفكر في البناء خارج العالم. إنه تقدم طبيعي مدهش إذا كنت تسأل عن الطرق التي يمكن للبناء الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد أن تخلق بها مستقبلًا أفضل للبشرية”.

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