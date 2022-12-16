والسبب صادم.. القبض على مواطن أحرق مركبتين في الجوف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف، أنها تمكنت من القبض على مواطن أحرق مركبتين لخلاف مع مالكها.

المتهم أحرق مركبتين لخلاف مع مالكها

وأوضحت أنها تمكنت من القبض على مواطن أحرق مركبتين لخلاف مع مالكها، بمركز العقيلة في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.

القبض على مواطن لسلبه مبلغًا ماليًا وهاتفًا

وقبل أيام، قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لسلبه مبلغًا ماليًا وهاتفًا متنقلًا من محل تجاري في محافظة القريات، وحسب بيان الأمن العام فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على شخص بحوزته 239 كيلو جرامًا

وكان مركز الضبط الأمني بمحافظة قرضة في منطقة عسير، أعلن أنه تمكن من القبض على شخص بحوزته 239 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.