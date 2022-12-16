احذر.. فيتامين «د» يصيبك بالتسمم في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير

حذر أطباء من أن تناول جرعات زائدة من فيتامين «د» يُحدث ما يطلق عليه الأطباء فرط كالسيوم الدم، أو ما يعتبره الأطباء نوع من أنواع التسمم.

وقال الأطباء إن أعراض إصابة الجسم بهذا التسمم، وفق موقع إذاعة «دويتشه فيلله» الألمانية، هي:

1 – استفراغ وغثيان.

2 – الإسهال أو الإمساك.

3 – زيادة الرغبة في التبول.

4 – العطش الشديد.

5 – الحمى.

6 – الدوار، الصداع، التعب.

7 – عدم انتظام ضربات القلب.

8 – ضعف العضلات وآلام العظام.

علاج التسمم بفيتامين «د»

ونصح الأطباء بأنه في حال ظهور أكثر من عرض من الأعراض السابقة يتعين الإسراع إلى استشارة طبيب والخضوع للعلاج في حال الضرورة.

ووفق الأطباء، فإن علاج التسمم بفيتامين (د) يهدف إلى إزالة الكالسيوم والفيتامين الزائدين من الجسم في أسرع وقت ممكن أو استقلابهما.

وأشاروا إلى أن طرق العلاج الشائعة هي:

1 – التوقف عن تناول الفيتامين.

2 – نظام غذائي منخفض الكالسيوم.

3 – مدرات البول.

4 – في الحالات القصوى، قد يكون غسيل الكلى (غسيل الدم) ضروريًا.

ولفت الأطباء إلى أن الأمر يستغرق عدة أشهر حتى تعود مستويات الكالسيوم إلى وضعها الطبيعي، وذلك لأن الجسم يخزن فيتامين (د) في الأنسجة الدهنية ويصعب تذويبه.

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