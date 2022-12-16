سابقة خطيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ «أيلون ماسك»

تواصل – فريق التحرير

نددت الأمم المتحدة بشدة الجمعة بتعليق مالك منصة تويتر إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثّل “سابقة خطيرة”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش: “نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر.

وأضاف: “يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (…) إن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ” من ذلك.

تعليق حسابات صحفيين

وبدون أي إنذار مسبق علقت منصة تويتر الليلة الماضية سلسلة من الحسابات لصحفيين يغطون شؤون المنصة ومالكها الجديد ماسك.

ويأتي هذا التعليق لحسابات الصحفيين بسبب “انتهاكهم لقواعد النشر على تويتر” باستقائهم معلومات شخصية عن ماسك ونشرها على الملأ.

والحسابات المعلقة تتبع لصحفيين في كبرى المؤسسات الصحفية كنيويورك تايمز وسي إن إن وواشنطن بوست.

وأثار الخبر السخط بسبب تعهدات سابقة لماسك بأنه سيجعل تويتر ملاذاً “لحرية التعبير الصحي والفعال” منذ أن عرض شراء الشركة، قائلاً إنه “ضد الرقابة التي تتجاوز القانون”.

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