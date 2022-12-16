الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سابقة خطيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ «أيلون ماسك»
اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
العالم في أسبوع.. إيداع دعم حساب المواطن ونمو اقتصاد المملكة وتصاعد مظاهرات إيران
مساء الجمعة.. شاهد صاعقة تضرب جبل قرنيت بالشفا جنوب الطائف
راجع الطبيب فورًا.. تكرار صعوبة البلع أبرز علامات سرطان المريء
«بايدن» يكشف عن 13 ألف وثيقة سرية حول اغتيال «جون كينيدي»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سابقة خطيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ «أيلون ماسك»

سابقة خطيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ «أيلون ماسك»

سابقة خطيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ «أيلون ماسك»
١٢:٣٠:٠٥ ص، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

نددت الأمم المتحدة بشدة الجمعة بتعليق مالك منصة تويتر إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثّل “سابقة خطيرة”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش: “نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر.

وأضاف: “يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (…) إن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ” من ذلك.

تعليق حسابات صحفيين

وبدون أي إنذار مسبق علقت منصة تويتر الليلة الماضية سلسلة من الحسابات لصحفيين يغطون شؤون المنصة ومالكها الجديد ماسك.

ويأتي هذا التعليق لحسابات الصحفيين بسبب “انتهاكهم لقواعد النشر على تويتر” باستقائهم معلومات شخصية عن ماسك ونشرها على الملأ.

والحسابات المعلقة تتبع لصحفيين في كبرى المؤسسات الصحفية كنيويورك تايمز وسي إن إن وواشنطن بوست.

وأثار الخبر السخط بسبب تعهدات سابقة لماسك بأنه سيجعل تويتر ملاذاً “لحرية التعبير الصحي والفعال” منذ أن عرض شراء الشركة، قائلاً إنه “ضد الرقابة التي تتجاوز القانون”.

اقرأ أيضًا:

ردًا على هذا الإجراء.. الاتحاد الأوروبي يتوعد «إيلون ماسك»

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك ‏الأمم المتحدة تويتر صحفيين ماسك

مواد ذات صلة

المزيد
من بينهم مليون طالب وطالبة بالرياض.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم بجميع المراحل

من بينهم مليون طالب وطالبة بالرياض.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم بجميع المراحل

٠٧:٣٦ ص، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
الخبر.. محاولة سرقة فاشلة لسيارة متوقفة بمحطة بنزين (فيديو)

الخبر.. محاولة سرقة فاشلة لسيارة متوقفة بمحطة بنزين (فيديو)

٠٩:٢٠ ص، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧
«الصحة»: لا إصابات أو وفيات جديدة بـ«كورونا»

«الصحة»: لا إصابات أو وفيات جديدة بـ«كورونا»

٠٢:٠٦ م، الأثنين، ١٥ فبراير ٢٠١٦
بسبب إنفلونزا الطيور.. «الغذاء والدواء» تحظر استيراد الدواجن والبيض من غانا

بسبب إنفلونزا الطيور.. «الغذاء والدواء» تحظر استيراد الدواجن والبيض من غانا

٠١:٣٠ م، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *