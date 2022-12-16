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مساء الجمعة.. شاهد صاعقة تضرب جبل قرنيت بالشفا جنوب الطائف

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مساء الجمعة.. شاهد صاعقة تضرب جبل قرنيت بالشفا جنوب الطائف

مساء الجمعة.. شاهد صاعقة تضرب جبل قرنيت بالشفا جنوب الطائف

مساء الجمعة.. شاهد صاعقة تضرب جبل قرنيت بالشفا جنوب الطائف
١٢:١١:٢٣ ص، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت مساء أمس الجمعة، صاعقة جوية مرعبة، جبل قرنيت بالشفا جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضربت الصاعقة، جبل قرنيت بالشفا جنوب الطائف، حيث ظهرت بشكل عمودي من الأرض مرتفعة إلى السماء وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض في درجات الحرارة.

 

أمطار غزيرة على القنفذة والطائف

وتساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار على محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك مع هطول الأمطار بغزارة على محافظة الطائف في نفس المنطقة وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

جريان سيول رجال ألمع بعسير

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في محافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة، وذلك نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة المستمرة على المنطقة.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول

في حين يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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