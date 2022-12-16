والإصابات تتزايد.. مرض خطير يودي بحياة 19 طفلاً في بريطانيا

تواصل – واس:

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن عدد وفيات الأطفال في بريطانيا جراء إصابتهم بعدوى المكورات العقدية ارتفع إلى 19 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 16 وفاة بعدوى المكورات العقدية في إنجلترا للأطفال دون سن الـ 18عامًا، مع وفاة 3 أطفال آخرين في ويلز وإيرلندا الشمالية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب العدوى بين الأطفال إلى 19 حالة.

الإصابات في تزايد مستمر

وأدرجت السلطات البريطانية المضادات الحيوية الفعَّالة ضد العدوى العقدية من مجموعة «A» على قائمة الأدوية التي يحظر تصديرها إلى الخارج، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.

حالة الوفاة المؤكدة الأخيرة تعود لفتاة

وحسب « اندبندنت»، فإن حالة الوفاة المؤكدة الأخيرة تعود لفتاة التحقت بمدرسة ابتدائية في مدينة بلفاست، وفارقت الحياة يوم الاثنين الماضي عقب تشخيص إصابتها بـ«المكورات العقدية».

البكتيريا تسبب أحيانًا حالة صحية خطيرة

وأوضحت أن الغالبية العظمى من إصابات «المكورات العقدية من المجموعة أ» تكون خفيفة نسبيًا، غير أن هذه البكتيريا تسبب أحيانًا حالة صحية خطيرة تتهدد الحياة تسمى «داء المكورات العقدية الغازية من المجموعة أ».

المرض ينتشر بين الناس عن طريق الاتصال

وأكد مسؤولو الصحة أن هذه العدوى ناتجة من دخول البكتيريا إلى أجزاء من الجسم لا توجد فيها عادة، مثل الرئتين أو مجرى الدم. في حالات نادرة، يمكن أن تكون عدوى «المكورات العقدية الغازية» مميتة، حيث تنتشر بين الناس عن طريق الاتصال القريب جداً مع شخص مصاب، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عبر السعال والعطس.

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