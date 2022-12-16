العالم في أسبوع.. إيداع دعم حساب المواطن ونمو اقتصاد المملكة وتصاعد مظاهرات إيران

تواصل – فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

أعلن البنك المركزي طرح مشروع “مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل”، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تكليف الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

وقدم مجلس إدارة الهيئة، الشكر للأستاذة إسراء عسيري، بعد انتهاء فترة تكليفها رئيسًا تنفيذيًا للهيئة، وذلك نظير إسهاماتها الفاعلة في تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها وإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن أحدث تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022م

وأوضحت أنه وفقًا للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م.

ثانيا: العالم

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 إلى 4.5 % خلال اجتماعه اليوم.

وأبطأ الفيدرالي، بهذه الزيادة الجديدة، وتيرة رفع الفائدة بدعم من تباطؤ بيانات التضخم، حيث جاءت بوتيرة أقل من المرات الأربع الأخيرة، التي كانت بمقدار 75 نقطة أساس.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، بينما تراجعت إمدادات النفط في نوفمبر للمرة الأولى منذ 5 أشهر.

وتوقعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس نمو الطلب العالمي على النفط 2.3 مليون برميل يوميًا بارتفاع قدره 140 ألف برميل يوميًا عن التقدير السابق.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.

وأورد شولتس: “رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها في الشيشان حيث قضى تقريبا على البلد بأكمله، أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس”، حسب “العربية”.

واصل الإيرانيون احتجاجاتهم في مختلف مدن ومحافظات إيران، وعلى رأسها العاصمة طهران، حيث أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرق مبنى قائم مقام مدينة شانديز.

وتوالت مقاطع الفيديو، لحرق مقرات تابعة لنظام الملالي، سواء للحرس الثوري، أو المقرات الحكومية، وحتى الحوزات العلمية.

بسبب رفع القيود، أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم، أن الإصابات بفيروس كورونا، ارتفعت بشكل لا يمكن حصره.

وأوضحت السلطات الصينية، أنه بعدما رفعت القيود المفروضة وتخلت عن سياستها الصارمة «صفر كوفيد» عقب موجة من الاحتجاجات عليها، سجلت مقاطعات عدة في الصين، خلال الأيام الأخيرة إصابات كبيرة وتكدست حالات كورونا في مستشفيات مختلفة حول البلاد.

اقرأ أيضا:

العالم في أسبوع.. أمطار جدة واختبارات الفصل الدراسي الأول ودعم سكني وتصاعد التوتر بإيران

العالم في أسبوع.. حساب المواطن واحتجاجات إيران وانتخابات الكونجرس الأمريكي