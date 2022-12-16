مركبة الفضاء «جونو» تلتقط صورة مذهلة لقمر المشتري «آيو»

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أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، صورة مذهلة لقمر المشتري “آيو”، التقطتها المركبة “جونو”.

والتقطت «جونو» مشهدًا متوهجًا بالأشعة تحت الحمراء لـ «آيو» في 5 يوليو الماضي، من على بعد 80 ألف كيلومتر. وتتوافق النقاط الأكثر سطوعًا في تلك الصورة مع درجات الحرارة الأكثر سخونة على “آيو”، والتي تعد موطنًا لمئات البراكين، بعضها يمكن أن يرسل نوافير الحمم البركانية على ارتفاع عشرات الكيلومترات.

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صور جديدة للقمر آيو

قالت وكالة «ناسا» إن جونو التقط مجموعة أخرى من الصور للقمر “آيو” يوم الخميس 15 ديسمبر، وسيتم إصدارها قريبًا.

ووصلت “جونو” إلى كوكب المشتري في عام 2016 بعد القيام برحلة مدتها خمس سنوات، وسيستمر في التحليق بالقرب من الكوكب وأقماره حتى عام 2025.

والمركبة الفضائية الآن في السنة الثانية من مهمتها الموسعة للتحقيق في الجزء الداخلي من كوكب المشتري. وكان من المخطط أن تنتهي في فبراير 2018 بعد الانتهاء من 37 مدارًا لكوكب المشتري، ولكن تم تكليفها بمدارات 42 أخرى حتى عام 2025.

قال سكوت بولتون الباحث الرئيسي في «جونو» من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: “الفريق متحمس حقًا لأن تشمل مهمة جونو الموسعة دراسة أقمار المشتري”.

وأضاف: »وصُممت مستشعرات جونو لدراسة المشتري، لكننا سعداء بمدى قدرتها على أداء واجب مزدوج من خلال مراقبة أقمار المشتري».

والتقطت صورة «آيو» المغطى بالبركان بالأشعة تحت الحمراء بينما كانت “جونو” تحلق على مسافة 80 ألف كم في 5 يوليو 2022.

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أكثر مكان بركاني في النظام الشمسي

ووصفت ناسا “آيو” بأنه “أكثر مكان بركاني في النظام الشمسي”، حيث تندلع مئات البراكين من نوافير الحمم البركانية.

يحتوي القمر أيضًا على بحيرات من حمم السيليكات المنصهرة – وهي خلائط منصهرة يغلب عليها الأكسجين والسيليكون – على سطحه.

وتقول ناسا: “سيستخدم علماء جونو تلك التحليقات لأداء أول حملة مراقبة عالية الدقة على القمر المغلف بالصهارة، ودراسة براكين آيو، وكيف تتفاعل الانفجارات البركانية مع الغلاف المغناطيسي القوي والشفق القطبي لكوكب المشتري”.

و”جونو” هي مركبة فضائية دوارة تعمل بالطاقة الشمسية، وصلت إلى كوكب المشتري في 4 يوليو 2016، بعد إطلاقها من محطة كيب كانافيرال الجوية في 5 أغسطس 2011.

وتمتلك “جونو” ثلاث شفرات عملاقة تمتد حوالي 20 مترًا من جسمها الأسطواني ذي الجوانب الستة. وحلّقت بالقرب من قمر المشتري جانيميد في يونيو 2021، وبجوار قمر “أوروبا” في سبتمبر من هذا العام.

كانت آخر مرة اقتربت فيها مركبة فضائية من جانيميد في مايو 2000، وهي المركبة “جاليليو” التابعة لوكالة “ناسا”.

والتقطت “جونو”، صورًا لسطح القمر “أوروبا” المغطى بالجليد بتفاصيل غير عادية عندما اقترب من سطحه على بعد 352 كم في 29 سبتمبر.