و 200 فرد ومنظمة.. أوروبا تفرض عقوبات على الجيش الروسي وجميع فروعه

تواصل – وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه قرر وبشكل رسمي، حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا.

عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة

وأوضح في بيان له، تتضمن مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة، مؤكدًا أن قائمة العقوبات الجديدة تشتمل على:

1 – القوات المسلحة الروسية وجميع أفرعها وعلى الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

2 – قوات الفضاء والبحرية والقوات البرية وقوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة والاستخبارات العسكرية.

3 – وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.

4 – مسؤولين ونوابًا وقضاة وممثلين عن وكالات إنفاذ القانون وشخصيات إعلامية روسية.

5 – ثلاثة بنوك روسية، بما في ذلك بنك التنمية الإقليمي لعموم روسيا.

6 – القنوات التلفزيونية، «إن تي في» و«إن تي في مير» وقناة «روسيا 1» و«رين تي في».

وأضاف أن – حسب «سبوتنيك»- الحزمة الجديدة على حظر تقديم الخدمات الإعلانية وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام للشركات الروسية، وأن العقوبات الاقتصادية تشمل:

1 – توسيع قيود تصدير التكنولوجيا.

2 – فرض حظر على الاستثمارات في صناعة التعدين في روسيا.

3 – فرض حظر على توريد المحركات وقطع غيار الطائرات دون طيار إلى روسيا.

4 – فرض حظر على تصدير الطائرات دون طيار، والمولدات المعقدة.

5 – وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الكمبيوتر وأنظمة الملاحة الراديوية ومعدات التحكم في الراديو والكاميرات والعدسات.

وأكد أنه سيتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وبين أنه تم إدراج المخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف ومقدمي البرامج التلفزيونية بوريس كورشيفنيكوف ومارينا كيم والمغني غريغوري ليبس والعالم السياسي سيرغي ميخيف والكاتب والمدون ديمتري بوتشكوف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأشار في الوقت نفسه ،إلى أنه يُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي الآن تمامًا من تولي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها الدولة الروسية.