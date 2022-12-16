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«الأمم المتحدة»: الجوع سيصل لأعلى مستوى في هذه الدول عام 2023
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«الأمم المتحدة»: الجوع سيصل لأعلى مستوى في هذه الدول عام 2023

«الأمم المتحدة»: الجوع سيصل لأعلى مستوى في هذه الدول عام 2023

«الأمم المتحدة»: الجوع سيصل لأعلى مستوى في هذه الدول عام 2023
١١:١٠:٢٣ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن عدد من يعانون للحصول على القدر الكافي من الغذاء في غرب ووسط أفريقيا من المتوقع أن يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 48 مليونا بحلول منتصف 2023.

ووفقا لدراسة تحليلية أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 35 مليون شخص، أي حوالي ثمانية بالمئة ممن شملهم التقييم، يعانون من “انعدام الأمن الغذائي” في أنحاء المنطقة.

وتضررت كثير من الدول بسبب تضافر عوامل الصراع والتغير المناخي وارتفاع الأسعار، وتشهد كل من تشاد ونيجيريا موسم فيضانات سيئا للغاية هذا العام.

الأغذية العالمي

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن الدول ذات أعلى مستويات الجوع هي مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، وتخوض الدول الثلاثة معركة ضد حركات تمرد إسلامية أدت لنزوح ملايين الأشخاص.

وقالت الوكالة إنه في جيوب معينة، مثل إدارة جوروم جوروم بشمال بوركينا فاسو، يعاني 20 بالمئة من السكان من سوء التغذية.

ويقول دبلوماسيون وعمال إغاثة إنسانية إن السكان في أفريقيا من شرقها إلى غربها يمرون بأزمة غذاء هي الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ القارة.

ويضيفون أن الصراعات والتغير المناخي هي الأسباب طويلة المدى، بينما تفاقم الموقف بفعل أعباء الديون الثقيلة بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أزمة الغذاء العالمية أفريقيا ‏الأمم المتحدة الأمن الغذائي الجوع الغذاء

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