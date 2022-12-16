الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
احذر.. فيتامين «د» يصيبك بالتسمم في هذه الحالة
والسبب صادم.. القبض على مواطن أحرق مركبتين في الجوف
سابقة خطيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ «أيلون ماسك»
اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
العالم في أسبوع.. إيداع دعم حساب المواطن ونمو اقتصاد المملكة وتصاعد مظاهرات إيران
مساء الجمعة.. شاهد صاعقة تضرب جبل قرنيت بالشفا جنوب الطائف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

راجع الطبيب فورًا.. تكرار صعوبة البلع أبرز علامات سرطان المريء

راجع الطبيب فورًا.. تكرار صعوبة البلع أبرز علامات سرطان المريء

راجع الطبيب فورًا.. تكرار صعوبة البلع أبرز علامات سرطان المريء
١١:٥٥:٢٠ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

كشف الطبيب العالمي الدكتور ديبوراه لي، أن “أول” أعراض سرطان المريء عادة ما تكون عسر البلع، وأخذ المزيد من الوقت والجهد لنقل الطعام أو السوائل من فمك إلى معدتك.

وأضاف أن سرطان المريء يبدأ عادة في الطرف السفلي من المريء، ويتطور السرطان هناك على الأرجح لأنه موقع ارتداد الحمض، وينمو ببطء في هذه البيئة الشديدة الحموضة، ومع نموه، فإنه يسد الجزء السفلي من المريء، ما يعني أنه يصبح من الصعب البلع.

وأشار إلى أنه يمكن أن تبدأ الأعراض الأخرى المتعلقة بالطعام مثل الغثيان وعسر الهضم في الظهور أيضا، كما يمكن أن تتأثر شهيتك أيضا وقد تبدأ في فقدان الوزن نتيجة لذلك.

علامات سرطان المعدة

ووفق المصدر ذاته، تشمل العلامات المنذرة الأخرى لسرطان المريء ما يلي:

1 – حرقة في المعدة.

2 – أعراض عسر الهضم (مثل كثرة التجشؤ).

3 – السعال الذي لا يتحسن.

4 – صوت أجش.

5 – الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

6 – ألم في حلقك أو منتصف صدرك (خاصة عند البلع).

ونصح الطبيب العالمي بأنه إذا كان لديك أي أعراض لسرطان المريء، يجب عليك “مراجعة طبيبك العام دون تأخير”.

اقرأ أيضًا:

كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في هذه الحالة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم السرطان سرطان المريء عسر البلع

مواد ذات صلة

المزيد
«التأمينات» توقِّع عقد تنفيذ 1282 وحدة سكنية بالرياض

«التأمينات» توقِّع عقد تنفيذ 1282 وحدة سكنية بالرياض

١٢:٣٩ م، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥
بدء التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بتعليم صبيا

بدء التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بتعليم صبيا

٠٧:١٢ م، الأحد، ١٤ فبراير ٢٠١٦
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

٠٢:٥٥ م، الجمعة، ١١ مارس ٢٠٢٢
بسبب الأحوال الجوية.. «الخطوط» تؤجل رحلتين إلى القصيم

بسبب الأحوال الجوية.. «الخطوط» تؤجل رحلتين إلى القصيم

٠٩:٣٦ م، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *