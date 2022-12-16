راجع الطبيب فورًا.. تكرار صعوبة البلع أبرز علامات سرطان المريء

تواصل – فريق التحرير

كشف الطبيب العالمي الدكتور ديبوراه لي، أن “أول” أعراض سرطان المريء عادة ما تكون عسر البلع، وأخذ المزيد من الوقت والجهد لنقل الطعام أو السوائل من فمك إلى معدتك.

وأضاف أن سرطان المريء يبدأ عادة في الطرف السفلي من المريء، ويتطور السرطان هناك على الأرجح لأنه موقع ارتداد الحمض، وينمو ببطء في هذه البيئة الشديدة الحموضة، ومع نموه، فإنه يسد الجزء السفلي من المريء، ما يعني أنه يصبح من الصعب البلع.

وأشار إلى أنه يمكن أن تبدأ الأعراض الأخرى المتعلقة بالطعام مثل الغثيان وعسر الهضم في الظهور أيضا، كما يمكن أن تتأثر شهيتك أيضا وقد تبدأ في فقدان الوزن نتيجة لذلك.

علامات سرطان المعدة

ووفق المصدر ذاته، تشمل العلامات المنذرة الأخرى لسرطان المريء ما يلي:

1 – حرقة في المعدة.

2 – أعراض عسر الهضم (مثل كثرة التجشؤ).

3 – السعال الذي لا يتحسن.

4 – صوت أجش.

5 – الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

6 – ألم في حلقك أو منتصف صدرك (خاصة عند البلع).

ونصح الطبيب العالمي بأنه إذا كان لديك أي أعراض لسرطان المريء، يجب عليك “مراجعة طبيبك العام دون تأخير”.

اقرأ أيضًا:

كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في هذه الحالة