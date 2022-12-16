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4 أسباب تؤدي لانفجار السخانات في الشتاء

4 أسباب تؤدي لانفجار السخانات في الشتاء

4 أسباب تؤدي لانفجار السخانات في الشتاء
١٠:٤٤:٣١ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تزاصل – فريق التحرير:

حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة من انفجار السخانات خلال الشتاء، لأسباب مختلفة.

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وحصر الأسباب الأربعة في الآتي:

-تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة

– تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام

– عدم فصل المنظم الحراري “الثرموستات” عند الوصول للدرجة الموصى بها.

– حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

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السخان الفوري والسخان العادي

وفق مختصين في المركز فإن السخان الفوري يستهلك فقط عند التشغيل، أما السخان العادي فيعيد التسخين كل فترة حتى في حال عدم الاستخدام للمحافظة على درجة ثابتة للماء.

ونصحوا باستخدام السخان الفوري الذي يعتبر أكثر توفيرًا، كما أن تثبيت درجة الحرارة عند 60 أيضًا يفرق في التوفير.

بطاقة كفاءة السخانات

وشددوا على أهمية قراءة بطاقة كفاءة السخانات قبل شرائها، لأنها تحتوي على عدة معلومات مهمة من ضمنها المستويات، إضافة إلى الاستهلاك السنوي للطاقة، والسعة، والقدرة.

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أملاح مترسبة المركز السعودي لكفاءة الطاقة انفجار السخانات خلال الشتاء تعطل صمام الأمان

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