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عاجل.. المملكة تدين الهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” في لبنان وتطالب بتحقيق فوري

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عاجل.. المملكة تدين الهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” في لبنان وتطالب بتحقيق فوري

عاجل.. المملكة تدين الهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” في لبنان وتطالب بتحقيق فوري

عاجل.. المملكة تدين الهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” في لبنان وتطالب بتحقيق فوري
١٠:٣٧:٤٥ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” في جنوب جمهورية لبنان، الذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.

وعبّرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، مؤكدةً دعم المملكة لبعثة “اليونيفل”، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واخترقت سبع طلقات من رشاش حربي الآلية التابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقّتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف.

وأفاد مصدر قضائي لبناني في حديث لوكالة “فرانس برس” أن العربة العسكرية “أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي”، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة “اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه”، ما أدى إلى “وفاته على الفور”.

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اليونيفيل تحقيق فوري رصاصات قوة الأمم المتحدة لبنان مقتل جندي أيرلندي هجوم على قوة الأمم المتحدة

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