بالصور.. «الدفاع المدني» ينقذ مواطنًا بعد سقوطه داخل بئر في وادي الدواسر

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر من إنقاذ حياة مواطن بعد سقوطه بداخل بئر ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى وادي الدواسر العام لتلقي العلاج.

‫وكانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد المواطنين في بئر بإحدى المزارع بحي الشرافا شرق المحافظة.

وصول فرق الدفاع المدني على الفور

وخلال وقت قصير، وصلت فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنيه للموقع وتم رصد الشخص و هو لازال على قيد الحياة.

وعلى الفور تم إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة وإخراجه من قاع البئر.

في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانًا دعت فيه إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية.

كما دعت إلى عدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.

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