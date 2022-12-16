تصاعد العدوى عالميًا.. تحذير من الفطريات المميتة في الخبز والمكرونة

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حذر خبراء من أن المواد الغذائية مثل الخبز والمكرونة تحتوي على سموم فطرية ضارة تشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الإنسان.

يأتي ذلك بعد أن أظهر تحليل أن معظم القمح – المكون الرئيس الموجود في العديد من الكربوهيدرات النشوية – المنتج في بريطانيا مصاب بمرض فطري يسمى لفحة فيوزاريوم (FHB) .

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وعلى الرغم من كونها غير ضارة للإنسان، لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية، يمكن أن تسبب الوفاة، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

واكتشف خبراء من بريطانيا، أن 70 في المئة من القمح المنتج في المملكة المتحدة بين عامي 2010 و 2019 يحتوي على السموم الفطرية القاتلة. لكنهم قالوا إن مستويات السموم الفطرية، الموجودة في غالبية القمح البريطاني كانت ضمن الحدود القانونية.

ومع ذلك، اعتبر باحثون من جامعتي باث وإكستر أن حقيقة وجود سموم القيء في العديد من الأطعمة “مثيرة للقلق”.

وقال نيل براون، العالم في الدراسة من جامعة باث: “لم يُعرف بعد كيف يمكن أن يؤثر التعرض الغذائي المستمر والمنخفض المستوى للسموم الفطرية على صحة الإنسان على المدى الطويل”.

السموم الفطرية

وربطت الأبحاث في السابق بين السموم الفطرية والإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكلى. ويمكن أن تسبب أيضًا القيء المؤقت الحاد والإسهال وآلام البطن والصداع والحمى.

كما وجد التحليل، الذي نُشر في مجلة “نيتشر فود”، أن ربع القمح ملوث بالعديد من السموم الفطرية المختلفة.

وكتب نيل في دورية “كونفيرزيشن”، أن هذا “يثير مخاوف التآزر. هذا هو المكان الذي تتفاعل فيه السموم مع بعضها البعض وتسبب ضررًا أكبر من مجموع السموم الفردية التي تعمل بمفردها”.

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تصاعد الإصابات الفطرية المميتة عالميًا

يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن الإصابات الفطرية المميتة آخذة في الارتفاع على مستوى العالم.

وفي أول تقرير لها عن مسببات الأمراض الفطرية الـ 19 التي يجب مراقبتها، قالت المنظمة إن مقاومة مضادات الفطريات لها “آثار كبيرة” على صحة الإنسان.

وأصبحت العديد من مسببات الأمراض الفطرية، بما في ذلك المبيضات التي تسبب التهابات شائعة مثل القلاع المهبلي، مقاومة للعلاج بشكل متزايد.

قال البروفيسور جون كوهين من الأمراض المعدية في كلية الطب في برايتون وساسكس، إن العدوى الفطرية “أقل شيوعًا من أنواع العدوى الأخرى ولكنها يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا للغاية أو تؤدي إلى الوفاة”.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 1.7 مليون شخص يموتون كل عام نتيجة لمرض فطري.

في معظم الأشخاص الأصحاء، يمكن للجهاز المناعي أن يقاوم العدوى، ولكن يمكن أن يهدد حياة الأشخاص المصابين بالفعل، أو الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.