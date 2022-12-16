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رغم ارتفاع مخزونها بشكل غير مسبوق.. «أمريكا» تخطط لشراء 3 ملايين برميل نفط

رغم ارتفاع مخزونها بشكل غير مسبوق.. «أمريكا» تخطط لشراء 3 ملايين برميل نفط

رغم ارتفاع مخزونها بشكل غير مسبوق.. «أمريكا» تخطط لشراء 3 ملايين برميل نفط
١٠:٢٩:٢٧ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستبدأ في إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي في أول عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون.

وقال مسؤول كبير إن الوزارة ستشتري ثلاثة ملايين برميل للتسليم في فبراير، بحسب “رويترز”.

أمريكا تطرح شراء 3 ملايين برميل نفط يوميًا

وأضاف: “سنطرح طلبًا لشراء ثلاثة ملايين برميل من النفط للتسليم في فبراير من العام المقبل، 2023، هذا النهج سيحدد السعر مقدما عندما تقدم الشركات عروضها”.

وتابع: “نحن قادرون على القيام بذلك في نفس الوقت الذي نقوم فيه بإعادة شراء الثلاثة ملايين برميل”.

مخزون النفط يرتفع أكثر من 10 ملايين برميل

وسجل مخزون النفط الأمريكي الخام ارتفاعًا حادًا إلى 10.23 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع في حدود 3.595 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة تراجعًا في حدود 5.187 مليون برميل.

مخزونات البنزين تخالف التوقعات 

وارتفع مخزون البنزين بأعلى من التوقعات إلى 4.496 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع في حدود 2.714 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة في الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا في حدود 5.32 مليون برميل.

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بـ10 ملايين برميل.. مخزون النفط الأمريكي يشهد ارتفاعا مفاجئا

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أمريكا الطاقة النفط النفط الأمريكي وزارة الطاقة

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