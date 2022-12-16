بالفيديو.. «الدخيل»: هذا هو دور إدارة تقييم المخاطر في هيئة الغذاء والدواء

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قال مدير إدارة تقييم المخاطر في هيئة الغذاء والدواء عبد الله الدخيل: إن دور الهيئة مراقبة ومتابعة جميع الأغذية والأدوية في المملكة.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أنه نظرًا لحجم السوق الكبير وتعدد الأصناف والمنتجات الغذائية وتنوع مصادرها من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي فإن الهيئة تحرص على مراقبة كل هذا بشكل دقيق ومستمر حفاظًا على سلامة الجميع.

الهيئة تباشر مهام عديدة على مستويات مختلفة

وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، تباشر مهام عديدة وعلى مستويات وأصعدة مختلفة خلال مراقبتها لجميع المنتجات، وأن من ابرز مهامها، هي:

1 – تفتيش الأغذية المستوردة بالمنافذ.

2 – مراقبة وتفتيش الغذاء المستورد قبل تصديره للمملكة.

3 – مراقبة المنتجات في الأسواق والمصانع والمستودعات.

4 – متابعة الإنذارات ومستجدات سلامة الغذاء على المستوى الدولي.

5 – العمليات العلمية التي تجرى على بيانات الهيئة وشركائها والبيانات المتاحة.

جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها

في الوقت نفسه، أكد مدير مختبر الغذاء في هيئة الغذاء والدواء، فهد أبو خليل، أن جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها، مبينًا أن المختبر له مجال واسع وأن نطاق التحليل به كبير جدًا ويغطي جميع المنتجات الغذائية، من اللحوم والخضراوات واللبان ومنتجاتها والحبوب، والمياه، والمواد التعبئة والتغليف.

المختبر قادر على تغطية وتحليل جميع المنتجات

وأضاف أن المختبر قادر بعون الله تعالى، من تغطية وتحليل جميع المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق بالمملكة، بالإضافة إلى منتجات الأعلاف الحيوانية مؤكدًا أن المختبر قادر على تحليلها والتأكد من مأمونيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الحيواني.

إيقاف خط إنتاج مصنع غذائي بنجران

يأتي هذا في الوقت الذي أوقفت فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران، وذلك بعد رصد تلوث في المواد الخام، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد «19999»، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة.

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