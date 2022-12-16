لمحبي «الكروس أوفر القوية».. «Jaguar» تدفع بأحدث سياراتها إلى الأسواق (فيديو وصور)

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استطاعت شركة «Jaguar» العالمية أن تلفت أنظار الكثيرين بسيارة F-Pace الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات الكروس أوفر القوية والفارهة في الوقت نفسه.

وتم إدخال العديد من التغييرات على السيارة الجديدة إذ حصلت نسخ R-Dynamic منها على ممتصات صدمات أكثر قوة، وعدّلت فيها أشكال فتحات الهواء على الهيكل، كما أضيفت تعديلات مميزة على الواجهات والأبواب، وزودت هذه السيارات بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم تبدأ مقاساتها من 19 إنشا.

وبحسب التصميم الجديد، أصبحت مقصورة هذه السيارة أكثر عصرية وأناقة مع التصميم الجديد لواجهة القيادة، ومع تزويد هذه الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.4 بوصة، ومع نظام الوسائط المتعددة الجديد Pivi Pro.

السيارة تقدم أفضل معايير الرفاهية وهذه أفضل مميزاتها

1- مقاعدها الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد

2- أنظمة التكييف والإضاءة الداخلية المتطورة، تسهيل اقتران أنظمة السيارة بالهواتف

3- أنظمة الصوتيات التي حصل على مكبرات صوت عالية الأداء.

4- تجهيز السيارة بأنظمة أمان متطورة ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب.

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