الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
كيف أصبحت العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة؟
لمحبي «الكروس أوفر القوية».. «Jaguar» تدفع بأحدث سياراتها إلى الأسواق (فيديو وصور)
انفجار أكبر حوض أسماك في العالم ونفوق مئات الكائنات البحرية (فيديو)
كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية من التعرض للاختراق؟
انخفاض أسعار النفط.. وتداول خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل
ناشط حقوقي إيراني يبعث برسالة للمتظاهرين من داخل سجنه.. ماذا قال؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كيف أصبحت العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة؟

كيف أصبحت العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة؟

كيف أصبحت العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة؟
١٠:١٠:٤٢ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تُعد العربية إحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهذا مما امتازت به وتفوقت على ما عداها من لغات، كونها لغة آخر الكتب السماوية، والذي يتعبد به المسلمون إلى الله، وينطق كما هو مكتوب بالعربية، بغض النظر عن لغة قارئه.

اقرأ أيضًا:

السديس: اللغة العربية من نعم الله علينا

العربية من اللغات الرسمية المعتمدة داخل الأمم المتحدة

وتعد العربية واحدة من اللغات الرسمية المعتمدة داخل أروقة الأمم المتحدة.

وتقرر الاحتفال باللغة العربية يوم 18 من ديسمبر من كل عام. ويعود ذلك إلى ديسمبر عام 1973، بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190، والذي يقر بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة والمغرب خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وفي عام 1960، اتخذت اليونسكو قرارًا يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تُنظَّم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية.

واعتُمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة. وفي عام 1968 تم اعتماد العربية تدريجيًا لغة عمل في المنظمة مع البدء بترجمة وثائق العمل والمحاضر الحرفية وتوفير خدمات الترجمة الفورية إلى العربية.

اقرأ أيضًا:

مندوب المملكة: هذه أسباب اعتماد اللغة العربية في «الأمم المتحدة»(فيديو)

الضغط الدبلوماسي العربي

واستمر الضغط الدبلوماسي العربي، إلى أن تمكنوا من جعل العربية تُستعمل كلغة شفوية خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في سبتمبر 1973، وبعد إصدار جامعة الدول العربية في دورتها الستين قرارًا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، ترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في ديسمبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.

وفي أكتوبر 2012 عندانعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو، تقرر اختيار يوم 18 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للغة العربية،

واحتفلت اليونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم. وفي 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كإحدى العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.

الكلمات الدلالية:
18 ديسمبر من كل عام. ‏الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة العربية اليونسكو

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تُسجل 130 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في 24 ساعة

«الصحة» تُسجل 130 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في 24 ساعة

١٢:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
الأحيدب عن شفافية وزارة البلديات: «مقرفة» لكنها رائعة

الأحيدب عن شفافية وزارة البلديات: «مقرفة» لكنها رائعة

٠٧:١١ م، الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥
 وزير العمل: “ساند” لا يهدف لتوفير إيرادات

 وزير العمل: “ساند” لا يهدف لتوفير إيرادات

١٠:٤٨ ص، الأربعاء، ١٣ أغسطس ٢٠١٤
«الأرصاد»: توقعات بطقس حار على معظم المملكة.. وغبار بـ7 مناطق

«الأرصاد»: توقعات بطقس حار على معظم المملكة.. وغبار بـ7 مناطق

٠٧:١٥ ص، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *