كيف أصبحت العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة؟

تواصل – فريق التحرير:

تُعد العربية إحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهذا مما امتازت به وتفوقت على ما عداها من لغات، كونها لغة آخر الكتب السماوية، والذي يتعبد به المسلمون إلى الله، وينطق كما هو مكتوب بالعربية، بغض النظر عن لغة قارئه.

اقرأ أيضًا:

السديس: اللغة العربية من نعم الله علينا

العربية من اللغات الرسمية المعتمدة داخل الأمم المتحدة

وتعد العربية واحدة من اللغات الرسمية المعتمدة داخل أروقة الأمم المتحدة.

وتقرر الاحتفال باللغة العربية يوم 18 من ديسمبر من كل عام. ويعود ذلك إلى ديسمبر عام 1973، بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190، والذي يقر بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة والمغرب خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وفي عام 1960، اتخذت اليونسكو قرارًا يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تُنظَّم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية.

واعتُمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة. وفي عام 1968 تم اعتماد العربية تدريجيًا لغة عمل في المنظمة مع البدء بترجمة وثائق العمل والمحاضر الحرفية وتوفير خدمات الترجمة الفورية إلى العربية.

اقرأ أيضًا:

مندوب المملكة: هذه أسباب اعتماد اللغة العربية في «الأمم المتحدة»(فيديو)

الضغط الدبلوماسي العربي

واستمر الضغط الدبلوماسي العربي، إلى أن تمكنوا من جعل العربية تُستعمل كلغة شفوية خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في سبتمبر 1973، وبعد إصدار جامعة الدول العربية في دورتها الستين قرارًا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، ترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في ديسمبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.

وفي أكتوبر 2012 عندانعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو، تقرر اختيار يوم 18 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للغة العربية،

واحتفلت اليونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم. وفي 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كإحدى العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.