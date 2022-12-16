انفجار أكبر حوض أسماك في العالم ونفوق مئات الكائنات البحرية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تعرض حوض أسماك ضخم في أحد الفنادق في العاصمة الألمانية “برلين” للانفجار، ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه ونفوق عدد كبير من أسماك الزينة وإصابة شخصين كانا متواجدين في المكان.

ويصف الموقع الإلكتروني لـ”أكوا دوم” حوض الأسماك هذا بأنّه “أكبر حوض أسطواني في العالم”.

وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب ما تزال غير معروفة عند الساعة 5,50 بالتوقيت المحلي (4,50 بتوقيت غرينتش)، بحسب الشرطة وعناصر الإنقاذ.

وفي التفاصيل، كان حوض الأسماك الأسطواني الشكل والموجود في بهو أحد الفنادق، يحوي أكثر من مليون لتر من المياه مع نحو 1500 سمكة استوائية، قبل أن ينفجر بشكل مفاجئ.

المياه والأسماك تدفقت في الطابق الأرضي

وقال متحدث باسم فرق الإنقاذ إن المياه والأسماك تدفقت في الطابق الأرضي، فيما جرى إخلاء الفندق.

وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادثة بصورة عاجلة نحو 100 عنصر إغاثة. واستخدمت الشرطة الكلاب للبحث عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض.

من جهته، أكد متحدث باسم عناصر الإغاثة أن الانفجار ليس ناجمًا عن تشقق بسيط في حوض الأسماك بل ما حدث هو انفجار للحوض.

يأتي ذلك فيما تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر آثار انفجار حوض الأسماك.

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