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سقوط مقيم مخالف لنظام أمن الحدود من جبل في جازان

سقوط مقيم مخالف لنظام أمن الحدود من جبل في جازان

سقوط مقيم مخالف لنظام أمن الحدود من جبل في جازان
٠٩:٢٣:٢٦ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني، إنقاذ مخالف لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية، إثر سقوطه من منطقة جبلية في منطقة جازان، مشيرًا إلى نقل اليمني المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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ولم يرد عن الدفاع المدني مزيد من التفاصيل حول الواقعة عبر حسابه في موقع “تويتر”.

ومثل هذه الحوادث تتكرر على فترات متباعدة في جازان، حيث تكثر الجبال التي تحمل أسماء القبائل التي استوطنتها وسكنتها، ويتراوح ارتفاع تلك الجبال عن سطح البحر الأحمر حوالي ألف متر، وترتفع قمم بعضها إلى 2300 متر.

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