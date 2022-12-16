انخفاض أسعار النفط.. وتداول خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 80 دولارًا للبرميل، وسط توقعات بانخفاض المعروض وتحسن الطلب الصيني خلال الأيام المقبلة ما يؤدي لزيادة الأسعار مجددًا، حسبما ذكرت بلومبرج.

وكشفت وكالة الطاقة الدولية، أن أسعار النفط قد ترتفع العام المقبل مع تعافي الصين من تراجع الطلب الناجم عن فيروس كوفيد، ومع ضغط أحدث العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر عقد فبراير 2023 بنسبة 1.56%، ليبلغ 79.94 دولار للبرميل.

تراجع عقد يناير لتداول خام غرب تكساس

وتراجع عقد يناير لتداول خام غرب تكساس الأمريكي عند 74.75 دولار للبرميل، على انخفاض بنسبة 1.79%.

وأظهرت المؤشرات تراجع تدفقات النفط الروسي في آسيا، بعد عقوبات مجموعة السبع التي استهدفت عائدات موسكو البترولية.

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا بعد توقعات من أوبك ووكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل، وفي ظل توقعات بأن تتراجع معدلات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع تباطؤ التضخم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، أي 0.9 ٪ وقفزت إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا إلى 76.19 دولار للبرميل.

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