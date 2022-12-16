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ناشط حقوقي إيراني يبعث برسالة للمتظاهرين من داخل سجنه.. ماذا قال؟
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ناشط حقوقي إيراني يبعث برسالة للمتظاهرين من داخل سجنه.. ماذا قال؟

ناشط حقوقي إيراني يبعث برسالة للمتظاهرين من داخل سجنه.. ماذا قال؟

ناشط حقوقي إيراني يبعث برسالة للمتظاهرين من داخل سجنه.. ماذا قال؟
٠٩:٢٣:٥٩ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

من داخل سجن «رجائي شهر» بمنطقة كرج، شمالي إيران، بعث الناشط الحقوقي والسجين السياسي سعيد إقبالي، برسالة دعا فيها الشعب الإيراني إلى النزول والبقاء في الشوارع من أجل وقف إعدام المتظاهرين.

سعيد إقبالي - ناشط سياسي ايراني

استمرار ثورة الشعب في الشوارع

وحسب« إيران إنترناشيونال»، فقد أشار الناشط الحقوقي السجين في هذه الرسالة، إلى عدد من المعتقلين في الانتفاضة الحالية في إيران، الذين يواجهون خطر الإعدام، مؤكدًا أنه لو استمرت ثورة الشعب في الشوارع، فإن المأزق الذي يواجهه النظام الإيراني سيتفاقم أكثر ولن يعود قادرًا على قتل المحتجين السلميين.

إيران ستواجه كارثة أسوأ مما سبق

وحذر إقبالي في رسالته من أن النظام الإيراني يحاول التستر على فشله باللجوء إلى عمليات الإعدام، كما فعل في الثمانينيات، لافتًا إلى أنه إذا استمرت هذه الإعدامات على هذا النحو، فالبلاد ستواجه كارثة أسوأ مما سبق.

مظاهرات واسعة لأهالي مدينة زاهدان

في الوقت نفسه، خرج أهالي مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، بعد صلاة الجمعة، إلى الشوارع في مظاهرات واسعة مرددين هتافات ورافعين شعارات مناهضة للنظام، ومنها: «سأقتل من قتل أخي»، وذلك في إشارة إلى مجزرة زاهدان التي راح ضحيتها عشرات المحتجين إثر إطلاق الرصاص من قبل القوات الأمنية الإيرانية.

11 متظاهرًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام

فيما كشفت منظمة العفو الدولية، أن 11 متظاهرًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام، والتهم الموجهة لـ15 آخرين قد يترتب عليها أحكام الإعدام بحقهم، مؤكدة أن ما لا يقل عن 26 متظاهرًا في إيران معرضون لخطر الإعدام، بعد خضوعهم لمحاكمات صورية وغير عادلة.

كما أعرب وزراء خارجية كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك، عن استنكارهم  لإعدام المتظاهرين في إيران، مطالبين النظام الإيراني بوقف جميع عمليات الإعدام على الفور وإلغاء هذه العقوبات اللاإنسانية.

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إيران الإعدام رسالة ناشط حقوقي زاهدان سجن رجائي شهر منظمة العفو الدولية

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