هل جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها؟ مدير مختبر الغذاء يجيب (فيديو)

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أكد مدير مختبر الغذاء في هيئة الغذاء والدواء، فهد أبو خليل، أن جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أن المختبر له مجال واسع، وأن نطاق التحليل به كبير جدًا ويغطي جميع المنتجات الغذائية، من اللحوم والخضراوات والألبان ومنتجاتها والحبوب، والمياه، ومواد التعبئة والتغليف.

المختبر قادر على تغطية وتحليل جميع المنتجات

وأضاف أن المختبر قادر، بعون الله تعالى، من تغطية وتحليل جميع المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق بالمملكة، بالإضافة إلى منتجات الأعلاف الحيوانية، مؤكدًا أن المختبر قادر على تحليلها والتأكد من مأمونيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الحيواني.

إيقاف خط إنتاج مصنع غذائي بنجران

يأتي هذا في الوقت الذي أوقفت فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران، وذلك بعد رصد تلوث في المواد الخام.

رصد تلوث في المواد الخام

وأوضحت أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لرصد تلوث في منتجات المواد الخام الداخلة في عملية التصنيع بمصنع غذائي في نجران، وظهور أعفان وحشرات وآثار الفساد عليها، إضافة إلى عددٍ من المخالفات الفنية الأخرى مشيرةً إلى أنها استدعت صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المصنع، كما يجري سحب عينات من السوق المحلي للتأكد من سلامة المنتج.

ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت

وطالبت الهيئة بضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد «19999»، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد».

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