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بالفيديو.. متحدث «التدريب التقني والمهني»: استقطاب 80 ألف فرصة وظيفية العام الجاري

بالفيديو.. متحدث «التدريب التقني والمهني»: استقطاب 80 ألف فرصة وظيفية العام الجاري

بالفيديو.. متحدث «التدريب التقني والمهني»: استقطاب 80 ألف فرصة وظيفية العام الجاري
٠٨:٥٣:٢٦ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، إن البرامج التدريبية يتم تصميمها بناء على احتياج سوق العمل وتم استقطاب 80 ألف فرصة وظيفية خلال عام 2022.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية”: المؤسسة قامت بجهود كبيرة في هذا المجال لتطوير البرامج وإطلاق مبادرة جديدة في هذا المجال لإلحاق الخريجين بسوق العمل، لدينا 51 ألف خريج وخريجة.

وتأهبت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ وقت مبكر، لبدء العام التدريبي الجديد 1444هـ.

وتفصيلاً، عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اجتماعها الدوري الـ13 لمديري الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق؛ للوقوف على جاهزية الميدان.

الاستعداد للعام الجديد

وناقش الاجتماع، آخر المستجدات للاستعداد لبدء العام التدريبي الجديد 1444هـ، واستعراض الخطط التشغيلية في ضوء التحول لنظام الفصول الثلاثة.

من جهته، حث محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الجميع على الالتزام بتطبيق معايير الجودة ورفع مستوي الكفاءة التشغيلية بالمنشأة التدريبية، والجاهزية الكاملة لإجراءات التحول لنظام الفصول الثلاثة.

واستعرض الفهيد خلال الاجتماع دور الإدارات العامة بالمناطق في الإشراف والمتابعة لجاهزية الميدان التدريبي وعرض الخطط التشغيلية السنوية للإدارات العامة بالمناطق، واستعرض خلال الاجتماع آخر المستجدات لإعمال التحول لنظام الفصول الثلاثة.

جودة العملية التعليمية

بدوره أشار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور عبدالله المرزوق إلى أهمية الدور الذي تؤديه إدارات التدريب التقني والمهني في المناطق من متابعة وإشراف على المنشآت التدريبية، وتقديم الدعم لتحسين الأداء وضمان جودة العملية التدريبية خلال العام، وعن الترتيبات التنظيمية لعودة التدريب في جميع المنشآت التدريبية ولجميع البرامج الصباحية والمسائية.

في السياق ذاته، أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير مناهجها وخططها التدريبية وتهيئة الميدان للتحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام التدريبي المقبل، للاستثمار الأمثل لجميع الموارد المتاحة.

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البرامج التدريبية التدريب الخريجين المؤسسة العامة للتدريب

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