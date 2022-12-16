كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية من التعرض للاختراق؟

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حذر الخبير المختص في الأمن السيبراني، عبد العزيز الحمادي من خطر تعرض الهواتف وأجهزة الكمبيوتر للاختراق.

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الاتصال بالإنترنت

وقال في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “كل ما كان الشخص متصلاً بالإنترنت كلما كان جهازه معرضًا للاختراق بشكل أكبر، وبخاصة إذا كان ثقافته المعرفية فيما يتعلق بحماية خصوصية البيانات لديه أقل من المأمول، فسيتعرض بشكل أو بآخر لهذا الاختراق”.

وأضاف: “الأجهزة الجوالة، وأجهزة الكمبيوتر جميعها متصلة بشبكة الإنترنت، لمشاركة مهامنا اليومية، سواء في العمل، أو الأسرية، أو أيًا كانت، وإذا لم نقم بمعرفة الأسس الأساسية التي يجب علينا أن نتبعها للحفاظ على الخصوصية ستخترق”.

وتابع الحمادي “يجب علينا فعليًا ألا نشارك أي معلومات، خاصة مع أي طرف خارجي، تتضمن البيانات البنكية، البيانات الشخصية، البيانات الحكومية، أيًا كانت أنواع هذه البيانات”.

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عدم التفاعل مع الروابط

واستدرك محذرًا: “لا نتفاعل أيضًا مع أي روابط يتم إرسالها للدفع، أو لإدخال البيانات الشخصية أو غيره، حتى وإن كان من قام بإرسال هذه البيانات شخص نعرفه، كان الأب أو الأم، فقد يكون هذا الأمر تم عن طريق “الهندسة العكسية”ـ أو ما يسمى بـ “الاختراق الشخصي”.

ومصى خبير الأمن السيبراني، قائلاً: “يجب علينا تحديث الأنظمة بشكل مستمر، لأن الأنظمة الإلكترونية يكثر فيها بطبيعة الحال الثغرات، وتقوم الشركات المنتجة لها بإصدار تحديثات أمنية دورية، وإذا لم نقم بعمل هذه التحديثات بشكل دوري سنظل معرضين للاختراق”.