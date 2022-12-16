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تنبيه عاجل للمسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية
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تنبيه عاجل للمسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية

تنبيه عاجل للمسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية

تنبيه عاجل للمسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية
٠٨:٢٣:١٤ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الأمن العام، تنبيهًا إلى جميع المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية، بأنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات الإلزامية التي تسمح بدخول المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى البري.

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بيان عاجل من الأمن العام للمسافرين إلى قطر

استيفاء المتطلبات اللازمة لدخول قطر

ونشرت منصة التواصل الموحدة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات مونديال 2022 من داخل المملكة “حاضرين”، توضيحًا على صفحتها في “تويتر”، أشارت إلى أنه سيتم إعادة الأشخاص الذين لم يستوفوا المتطلبات اللازمة لدخول قطر.

وتتضمن الشروط للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي:

أن تكون مهنة المقيم الراغب في دخول قطر بدون بطاقة “هيا” من المهن المعتمدة لدى دولة قطر. ولمعرفة المهن المعتمدة يرجى زيارة موقع الداخلية القطرية (اضغط هنا)

أما بالنسبة للمقيمين في دول “مجلس التعاون الخليجي”، يجب أن تكون مهنة الراغب في دخول قطر بدون “هيا” من المهن المعتمدة لدى وزارة الداخلية القطرية.

في حال كانت المهنة ليست من المهن المعتمدة يتطلب الحصول على بطاقة “هيا” لدخول قطر.

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للراغبين في دخول قطر بالسيارات الخاصة بهم “الحصول على تصريح دخول مؤكد للمركبة”. وفي حال الوصول لمنفذ سلوى بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم “إعادة المركبة”.

للراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة، “لابد من وجود حجز مؤكد للحافلة، وفي حال عدم وجود حجز مؤكد سيتم إعادة المسافر”.

موقع حجز الحافلات: ( من هنا ).

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