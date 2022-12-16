بيان من وزارة الدفاع اليمنية بشأن الأعمال الإجرامية للحوثي بين مأرب وحضرموت

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن، استمرار وقوع الأعمال الإجرامية في الخط الدولي بين مأرب وحضرموت.

استشهاد اثنين وجرح أربعة آخرين

وعلى حسابها الرسمي في «تويتر»، أكدت وزارة الدفاع أن الاعتداءات أسفرت عن استشهاد اثنين وجرح أربعة آخرين من أبطال قواتنا المسلحة أثناء مرافقتهم للعاملين في منظمة الهجرة الدولية.

تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن

وأوضحت أن القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن وهي واجباتها المناطة بها وفقا للدستور والقانون، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين، مؤكدًة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا.

تواصل وتنسيق مع مليشيا الحوثي

وكشفت الوزارة أن لهذه العصابة تواصل وتنسيق مع مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة استمرارها في الأعمال واستهداف النقاط والمواقع العسكرية المكلفة بتامين الطريق العام والتي كان آخرها اعتداء ليلة أمس الخميس على بعض النقاط العسكرية ما أدى إلى استشهاد أحد أبطال قواتنا المسلحة وجرح 3 آخرين

وأضافت أن تلك العصابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل، والتي ثبت بالأدلة القاطعة قيام تلك العصابات بها، وأنه صدر بحقها أوامر ضبط قهري من الجهات المختصة.

الجيش يخوض مع التحالف معركة مصيرية

في الوقت نفسه، أكد قائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف العربي في الداخل اليمني، أن الجيش يخوض معركة مصيرية للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية من تهديدات المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش وشجاعتهم ويقظتهم العالية، ومنوها أيضًا إلى الالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلّحة والمعركة الوطنية المقدّسة ضد أدوات النظام الإيراني الإرهابي.

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